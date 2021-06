Ferienangebote in der Region Parchim : Haus der Jugend bietet Ferienspaß an sieben Tagen in der Woche

Kurzentschlossene können sich noch für das Tagesferienlager in der letzten Ferienwoche anmelden.

Parchim | Diese Erfahrung muss Michael Ottenhausen in seinem Berufsleben nicht noch einmal haben: „Ich hätte nie gedacht, dass ich die Kiddes einmal so vermissen werde“, gesteht der stellvertretende Leiter des Hauses der Jugend in Parchim. Er arbeitet seit 1992 in der städtischen Einrichtung und war mit dabei, als im Jahr 2000 der Schlüssel fürs neue Domizil in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.