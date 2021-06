Piekser gegen Corona ohne Termin : Happy Hour im Impfzentrum von Parchim und Ludwigslust

Landkreis bietet Donnerstag und Freitag für einige Stunden in Ludwigslust und Parchim freie Impftermine ohne vorherige Buchung an

Parchim und Ludwigslust | In den Impfzentren in Parchim und Ludwigslust können sich Impfwillige am Donnerstag und Freitag ohne vorherige Terminbuchung den Pieks gegen das Corona-Virus geben lassen. Das Angebot des Landkreises ist als Erstimpfung gedacht. Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. In der Stadthalle Parchim können sich Menschen, die bisher noch ...

