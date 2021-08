Digitalisierung auf dem Land : Gutsbesitzer bauen Pferdestall in Zahren zum Coworking-Space um

Umgeben von Wiesen, auf denen die Kühe weiden, entspricht Zahren dem Prototyp mecklenburgischer Dorf-Idylle. Genau hier richtet ein Ehepaar hippen Start Ups einen Arbeitsplatz ein – in einem umgebauten Pferdestall.

Gallin-Kuppentin (OT) | Co-Working-Spaces, Work-Life-Balance, Workation-Events und Hackathons – wenn man einen Ort benennen sollte, der von der großstädtischen, hippen Kreativwirtschaft in Deutschland so weit entfernt ist, wie nur möglich, dann wäre das wohl Zahren. Das Dorf in der kleinen Gemeinde Gallin-Kuppentin, in der knapp 500 Einwohner leben, ist wie so viele ander...

