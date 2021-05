Baden in Ludwigslust-Parchim : Gewässer sind in einem guten Zustand

Gesundheitsamt des Kreises hat erste Proben entnommen. Die Ergebnisse zeigen hohe Qualität des Wassers in den Seen

Parchim | Gute Nachrichten für alle Badefans: Sie können die Seen im Landkreis Ludwigslust-Parchim weiter guten Gewissens nutzen. Ob der Wockersee in Parchim, der Dobbertiner, Goldberger, Kritzower, Daschower oder Plauer See: In den vergangenen Wochen hat das Gesundheitsamt an allen Badestellen im Landkreis die ersten Proben entnommen. Und die Ergebnisse sind z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.