Corona in Ludwigslust-Parchim : Gesundheitsamt in Sorge: Ist der Schulstart in Präsenz gefährdet?

Aktuell steigen die Corona-Inzidenzen auch in Ludwigslust-Parchim leicht an. Das Gesundheitsamt des Kreises zeigt sich angesichts des nahenden Schulbeginns besorgt über die Entwicklungen.

Parchim | Wie in vielen anderen Regionen Deutschlands stieg die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in den vergangenen Tagen wieder leicht an. Lag der Inzidenzwert zu Beginn der Woche noch bei 2,8, meldete das Lagus am Mittwoch ganze 8,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Noch liegt Ludwigslust-Parchim damit deutlich unter dem bundesweiten Durchs...

