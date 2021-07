Dorfkirche Mestlin : Orgel und Flöte erklingen

Am Sonnabend gibt es um 19 Uhr ein Konzert in der Mestliner Kirche. Zu Gast ist der Kantor der niederländischen Kirchengemeinde in Sexbierum.

Mestlin | Gerrit de Vries und die Orgel in der Mestliner Dorfkirche aus dem 13. Jahrhundert treffen seit Jahren regelmäßig aufeinander. Die Verbindung ist eine ganz besondere: „In der Tat, ihm verdanken wir diese Orgel. Sie ist ein Geschenk der Niederländischen Kirchengemeinde“, sagt Mestlins Pastor Kornelius Taetow. Im Jahre 2003 erklang diese Orgel zum ersten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.