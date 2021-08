Straßenausbau : Umfangreiche Bauarbeiten in Herzfeld stehen an

In den kommenden Monaten gibt es mehrere Baustellen im Ort. Ab Herbst startet die Sanierung des Gehwegs in der Fritz-Reuter-Straße.

Herzfeld | Klotzen, nicht kleckern ist wohl gerade das Gebot der Stunde in Herzfeld. Nachdem der neue Spielplatz nun in Planung ist und auch das Spritzenhaus eine Frischzellenkur erhalten soll, steht in diesem Herbst das nächste große Bauvorhaben im Ort an. Ab Oktober soll die Fritz-Reuter-Straße einen neuen Gehweg, einen neuen Regenwasserkanal und eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.