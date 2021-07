Parchim : Galerie „ebe“ startet in den Kultur-Sommer

Galerist Eckhard Bergmann lud zum Sommerfest in Parchim ein

Parchim | Sonnenschein, Musik, Bilder und Skulpturen, diese wunderbare Mischung hatte das Sommerfest der Galerie „ebe“ den zahlreich erschienenen Gästen am Sonntagvormittag zu bieten. Was kann es dieser Tage schöneres geben? In den Räumen der Galerie sind aktuell nun die Werke des Künstlerehepaares Karen und Peter Graf aus Radebeul zu sehen. Die zum Teil großfo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.