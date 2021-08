Corona in Ludwigslust-Parchim : Tests und Quarantäne: Gäste der Event Arena Spornitz sind genervt

Dass ein Disko-Besucher in Spornitz positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat jetzt Folgen für alle anderen Partyteilnehmer. Am Donnerstag mussten sie alle im DRK-Testzentrum in Parchim erscheinen.

Parchim/Spornitz | Donnerstagmorgen, 10 Uhr: Eigentlich würde das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Parchim erst in drei Stunden öffnen. Heute bildet sich schon im Laufe des Vormittags in regelmäßigen Abständen eine kurze Schlange vor dem Haus der Jugend. Es sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die sich hier auf das Coronavirus testen lassen wollen....

