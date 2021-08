Verkehr in Parchim : Fußgängerüberweg wird neu gestrichen

Wegen Malerarbeiten an einem Zebrastreifen kann es am Mittwoch zu Verkehrseinschränkungen in Parchim kommen.

Parchim | Der Fußgängerüberweg am Fischerdamm wird am Mittwoch, 11. August, erneuert. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, kann es in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auf den Streifen werde neue Farbe aufgetragen, heißt es weiter. ...

