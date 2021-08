Fritz-Reuter-Schule in Parchim : Neue Fünftklässler treffen sich zur Teambildung am Wockersee

An der Parchimer Fritz-Reuter-Schule lernen in diesem Schuljahr 96 Fünftklässler in vier Klassen. Die ersten Schultage standen im Zeichen von teambildenden Maßnahmen.

Parchim | Jetzt sind die ersten beiden Unterrichtswochen im neuen Schuljahr schon wieder Geschichte. Auf die jüngsten Neuzugänge an der Fritz-Reuter-Schule in Parchim prasselte innerhalb von wenigen Tagen viel Neues ein. Die Büchertasche ist noch schwerer geworden und es sind weitere Fächer hinzugekommen. Insgesamt 96 Fünftklässler in vier Klassen wurden willko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.