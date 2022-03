Mecklenburgisches Staatstheater : Fritz-Reuter-Bühne präsentiert „Fisch vör Vier“ in Parchim

Nach über 42 Jahren spielt Andreas Auer seine letzte Rolle im Stück „Fisch vör Vier“, welches die Fritz-Reuter-Bühne am 6. April in Parchim zeigt. In dem Stück geht es um den Kampf zwischen Herren und Knechten.

Parchim | Die Fritz-Reuter-Bühne des Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin präsentiert am 6. April in Parchim die Kriminalkomödie „Fisch för Vier“. Das Werk von Drehbuchschreiber Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer-Gawrikow wurde als Film erstmals 1970 im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Vergleich zur DDR Das Stück erzählt von der weiten Welt, der Ausbeutung...

