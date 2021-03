Fridays for Future : Globaler Klimastreik in Parchim

Am Freitag versammelten sich etwa 20 Leute vor dem Parchimer Rathaus, um die Einhaltung der Klimaziele zu fordern.

Parchim | Etwa eine halbe Stunde dauerte der Beitrag Parchims zum globalen Klimastreik am Freitag, dann waren die etwa 20 Menschen wieder vom Rathausplatz verschwunden. #AlleFür1Komma5 „Wir sind hier, damit alle Entscheidungen, die in Zukunft in Parchim getroffen werden, sich an Klimaschutzzielen orientieren und mit dem Pariser Klimaabkommen vereinb...

