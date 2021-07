Vietingseck in Parchim : Zwei Brüder bringen wieder Leben in die Gaststätte „Zur Gurke“

Die Brüder betreiben seit einem Jahr ein öffentliches Lokal in einer Gartenanlage. Jetzt sind sie froh, dass endlich wieder Leben in der Bude herrscht. Am Sonntag laden sie zum Frühschoppen ein.

Parchim | „Die Stammkunden waren sofort auf unserer Seite, als wir Anfang Juni wieder öffnen durften“, flachst Frank Schröder. Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas betreibt er die Gaststätte „Zur Gurke". Schon der Name verrät: Das Lokal muss irgendwas mit Garten zu tun haben. Das ist soweit richtig. Die kleine Kneipe befindet sich in der Anlage „Vietingseck“ am ...

