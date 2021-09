Kreistag Ludwigslust-Parchim : Fraktionsmitglieder der HUI scheitern mit Beschwerde zu 3-G-Regel

Für den Zugang zur ersten Kreistagssitzung im Solitär galt die 3-G-Regel. Dagegen klagten zwei Mitglieder der Fraktion Heimat und Identität und scheiterten vor dem OVG. Die Sitze der gesamten Fraktion blieben leer

Parchim | Noch bevor diese erste Kreistagssitzung im neuen Solitär am Donnerstag überhaupt begonnen hatte, machte sie von sich reden. Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald teilte am Nachmittag mit, dass die Beschwerde von Mitgliedern des Kreistages Ludwigslust-Parchim gegen die 3-G-Regel für den Zugang zum Kreistagssaal ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.