Bauarbeiten in Parchim : Plümperwiesenbrücke wird erneuert und für vier Monate gesperrt

Eine der wichtigsten Brücken in Parchim wird saniert. Christian Pegel überbrachte am Freitag Fördermittel.

Parchim | Die Plümperwiesenbrücke in Parchim ist eine der wichtigsten Magistralen in der Stadt für den Fuß- und Radverkehr. Denn die im Volksmund auch liebevoll „Golden Gate“ genannte Brücke ist die kürzeste Verbindung zwischen der Innenstadt und der Weststadt. Die Brücke ist aber baufällig und wird deshalb in den kommenden Monaten saniert. Am Freitag überbr...

