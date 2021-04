Parchim : Fördermittel für Grundschule West digital übergeben

Premiere für Infrastrukturministerium: Geld für den Umbau der Einrichtung in Parchim zu einer von 28 Inklusionssschulen per Video überreicht.

Parchim | So kann eine Fördermittelübergabe in Corona-Zeiten aussehen. Vor dem Bildschirm statt in Präsenz. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, leitete Renate Gundlach, Pressesprecherin des Infrastrukturministeriums MV, die Veranstaltung ein. 1,76 Millionen Euro Fördermittel für die Grundschule West wurden am Montag digital auf einer Videokonferen...

