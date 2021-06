Noch Bewerber gesucht : Firma Weko Bau in Spornitz bildet jetzt auch Maurer aus

Das Handwerk hat Zukunft: In der Firma Weko Bau lernen derzeit sechs Lehrlinge den Zimmerer- und Dachdeckerberuf. Jetzt ermöglicht das Unternehmen auch die Maurerlehre. Bewerbungen sind noch möglich.

Spornitz | Als Leon Schulz in Domsühl zur Schule ging, wusste er schon ziemlich früh, was später nicht sein Ding sein würde: die Arbeit im Büro. „Ich wollte draußen sein und sehen, was ich geschafft habe, wenn ich abends nach Hause gehe“, schildert der heute 17-Jährige aus Hof Bergrade. Leon wird Dachdecker. Im Sommer 2020 setzte er bei Weko Bau seinen Namen ...

