Parchimerin schreibt Brief : Seniorin bekommt Portemonnaie zurück und dankt ehrlichem Finder

Anfang dieser Woche hatte Ingrid Posch ihre Geldbörse verloren, einen Tag später fand sie diese in ihrem Briefkasten wieder.

Parchim | Der Schock saß tief bei Ingrid Porsch, als sie am Montag vom Einkaufen zurückkehrte und feststellte, dass ihre Brieftasche fehlte. Die 73-Jährige wohnt in der Parchimer Wohnanlage Rosenhof und wird dort betreut. Gerade erst war sie nach einem Krankenhausaufenthalt zurück nach Hause gekommen. Am Montag wollte sie nun endlich mal wieder einkaufen gehen....

