Feuerwehrnachwuchs in Parchim : Auf diese Truppe ist Verlass

In Parchim und Möderitz lernen 37 Kinder und Jugendliche das Feuerwehr-Abc

von Christiane Großmann

05. Februar 2019, 12:00 Uhr

Parchims Feuerwehrnachwuchs lernt fleißig: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1480 Stunden allein im Bereich der feuerwehrtechnischen Ausbildung durchgeführt. Der Jugendfeuerwehr Parchim unter Leitung des im vergangenen Jahr wiedergewählten Jugendwartes Michael Wahls gehören derzeit 29 Kinder und Jugendliche an. Außerdem gibt es eine Jugendwehr in Möderitz mit aktuell acht Mitgliedern. Hintergrund: Die Freiwillige Feuerwehr Möderitz bildet seit der Eingemeindung von Damm eine Löschgruppe der Kreisstadtwehr.

Höhepunkt im vergangen Jahr war ein Besuch im Hansa Park

Obwohl die altersgerecht gestaffelte Ausbildung an erster Stelle steht, kommen auch gemeinsame, die Kameradschaft fördernde Freizeitaktivitäten nicht zu kurz. Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählte ein Besuch im Hansa Park. Einen zuverlässigen Job machten die Nachwuchskameraden wieder bei der Absicherung von Fackelumzügen sowie des Lichterfestes an der Goetheschule. In einer Parchimer Kita beaufsichtigten sie zum Oster- und Herbstfest die Feuerschalen.

Hut ab vor den Jungen und Mädchen, die sich nicht zu schade sind, einmal im Jahr mit Müllsäcken bewaffnet durch die Natur zu pilgern, um den Dreck anderer Leute wegzuräumen. Im vergangenen Jahr füllte das „Sammelergebnis“ drei große Säcke.