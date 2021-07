Einsatz in Herzberg : Kabelbrand rechtzeitig entdeckt

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Obere Warnow war am frühen Abend in Herzberg bei einem Wohnungsbrand im Einsatz.

Herzberg | Alarmierung in Herzberg: Ein Wohnungsbrand wurde den Feuerwehrkameraden aus der Gemeinde Obere Warnow am frühen Freitagabend gemeldet. Vor Ort war schnell klar, dass dieser Einsatz zum Glück kein großer wurde. „Im Treppenhaus war in einem Schaltkasten ein Kabelbrand entstanden, der zum Glück keine größeren Schäden anrichtete“, so der Einsatzleiter Dav...

