Einschulungen in Parchim : 23 Erstklässler lernen an der Paulo-Freire-Schule

Mit einer Feier in der Marienkirche beginnt für die Schüler der evangelischen Einrichtung der Start ins Schulleben.

Parchim | Rosa und Jaro haben die ersten beiden Schultage hinter sich und sind begeistert. Am Sonnabend wurden die beiden Sechsjährigen in die evangelische Paulo-Freire Schule in Parchim eingeschult. „In meiner Schultüte war ein Spiel mit Würfelgeschichten und unten ganz viel ‚Naschi’“ , freut sich Rosa. 23 Jungen und Mädchen wurden am Wochenende in die evan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.