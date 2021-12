Stadtentwicklung Parchim : Erster Spatenstich für neue Fahrradstation auf dem Mönchhof

Die langjährige Diskussion um die Neugestaltung des Platzes in der Innenstadt findet mit dem Beginn der Bauarbeiten nun einen Abschluss. Das Areal wird deutlich aufgewertet.

Parchim | Parchim bekommt bald einen neuen Ort zum Verweilen. Am Dienstag fand der erste Spatenstich zur Neugestaltung des Mönchhofes in der Parchimer Innenstadt statt. In Zukunft soll der Ort ein Platz der Erholung und ein Anlaufpunkt für Fahrradtouristen werden. Denn Herzstück des neuen Platzes wird eine Fahrradstation sein. Sie soll Platz für 14 Räder bie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.