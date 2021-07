Mestlin : Jungstörche testen Flügelschlag

In vielen Regionen bereitet sich der Storchennachwuchs auf die kommende große Reise ins Winterquartier vor. Auch in Mestlin sind die Jungstörche dabei, ihre Flügel zu testen und beginnen mit ihren ersten Flugübungen.

Mestlin | Nur noch wenige Tage und die Jungstörche des Jahrgangs 2021 verlassen ihre Nester, um das Fliegen zu üben. Immer öfter spreizen sie ihre Flügel und schlagen diese in der Luft, um schon etwas vom Nest abzuheben. Zu beobachten ist dies derzeit am Mestliner Nest bei der Bäckerei Melchert. Vier Jungtiere – eines mehr als in den Vorjahren In Mestlin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.