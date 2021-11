Parchim : Ergotherapeuten helfen, Leben mit Beeinträchtigung zu meistern

Katrin Reuter machte sich vor zehn Jahren mit einer Praxis für Ergotherapie in Parchim selbstständig. Sie schuf in dieser Zeit vier Arbeitsplätze und ist glücklich im Beruf.

Parchim | Eine regelmäßige Ergotherapie zweimal in der Woche ist für Jutta Görres aus Domsühl so existenziell wie Essen, Trinken, soziale Kontakte und ihr Hobby, das Malen. „Wenn ich nicht zur Ergotherapie kommen dürfte, könnte ich mich kaum noch bewegen“, schildert sie. Die 69-Jährige leidet am Guillain-Barré-Syndrom. Das sind Lähmungserscheinungen der Nerv...

