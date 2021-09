Parchim : Noch immer keine Entscheidung zum Martinimarkt gefallen

Beratung über das Hygienekonzept am Donnerstag wird zeigen, ob das große Volksfest im November stattfinden kann.

Parchim | Schon von Weitem sind die Mutzenmandeln zu riechen, Lichter in allen Farben blinken, fröhliche Menschen drängen sich durch die Marktgassen und die Schausteller versuchen, sie mit Rufen anzulocken. Das ist normalerweise der Martinimarkt in Parchim, der als der größter Jahrmarkt in Mecklenburg gilt und als einer der größten in Norddeutschland. Bis zu 70...

