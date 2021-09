Dorfleben in Herzfeld : Eltern und Kinder geben Startschuss für Spielplatzbau

Wie schon so oft zogen Einwohner aus Herzfeld auch beim Arbeitseinsatz am Sonnabend an einem Strang. Ein neuer Spielplatz nimmt sichtbare Konturen an. Finanziert wird er durch Spenden.

Herzfeld | Der Nachwuchs von Herzfeld konnte es kaum erwarten: Bereits am Freitagnachmittag stiefelten einige Kids zur Dorfmitte, um die Baustelle einzurichten und mit ihren Dumpern ein paar Runden übers Gelände am Spritzenhaus zu drehen. Hier entsteht ihr neuer Spielplatz. Viele Helfer packten mit an Der nimmt seit dem Wochenende sichtbare Kontu...

