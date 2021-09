Arbeitseinsatz in Spornitz : Eltern schuften nach Feierabend für den neuen Spielplatz

Um die 60 Helfer legten am Freitagabend eine Sonderschicht auf dem neuen Spielplatz in Spornitz ein, damit die Anlage am Montag nach der TÜV-Abnahme von den Kindern gestürmt werden kann.

Spornitz | Nach einer prallen Arbeitswoche legten Spornitzer Eltern am Freitagabend eine mehrstündige Sonderschicht ein, um dem neuen Spielplatz im Dorf den letzten Schliff zu verpassen. Seit Ende Juli wurde die etwa 1000 Quadratmeter große Anlage saniert und mit vielen neuen Geräten ausgestattet. Kinder kamen mit eigenen Baufahrzeugen Schätzungsweise um d...

