Parchim : Eis-André zieht um und erweitert sein Sortiment

Das traditionsreiche Eiscafé Kroll in Parchim eröffnet im Frühjahr in neuen Räumen in der Innenstadt

Parchim | Das Traditionsschild vom Eiscafé Kroll hat Inhaber André Ahrens längst am alten Standort entfernt. Es ist natürlich mit umgezogen. Als er den Schraubenzieher ansetzte, tat es nicht einmal mehr weh. Denn der bekannte Eismann aus der Innenstadt blickt nur...

