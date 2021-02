Der Turmbau vom Ruhner Berg : Ein Wahrzeichen verbindet die Menschen der Region

Im Februar vor 20 Jahren wurde der Ruhner Turm bei Marnitz übergeben. Das Projekt ist eine einzige Erfolgsgeschichte.

Marnitz | Der wohl größte, in den zurückliegenden Jahrzehnten in der Region übergebene symbolische Schlüssel gehört zum Ruhner Turm. Er wechselte den Besitzer am ersten Februartag des Jahres 2001. Es herrschten typische Februartemperaturen. Schnee lag in der Luft....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.