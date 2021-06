Ort der Bildung und Gastfreundschaft : Edith-Stein-Haus in Parchim schließt für immer

Eröffnet 1995, geschlossen 2021: Eine Ära geht am Mittwoch zu Ende. Die Einrichtung der Besinnung, Bildung und Gastfreundschaft wird es nicht mehr geben. In 26 Jahren waren hier etwa 45.000 Gäste zu Besuch.

Parchim | Noch einmal den Schlüssel umdrehen, dann ist hier für immer dicht: Am Mittwoch schließt das Edith-Stein-Haus in Parchim. Um Mitternacht wird auch die Homepage vom Netz genommen. Sogar für 2024 gab es schon Buchungen. Seit offiziell bekannt wurde, dass die Einrichtung in Trägerschaft der katholischen Kirche geschlossen wird, gibt es immer mal wieder...

