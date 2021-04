Parchim : Edith-Stein-Haus in Parchim schließt für immer

Corona-Pandemie hat die Situation der Einrichtung verschärft. Jährlicher Zuschuss betrug zuletzt 300.000 Euro im Jahr.

Parchim | An der Tür zum Edith-Stein-Haus in Parchim hängt ein Schreiben, wie man es seit Monaten reihenweise in den Schaufenstern findet: Die Einrichtung bleibt bis auf Weiteres coronabedingt für jeglichen Besucherverkehr geschlossen. Jetzt wurde bekannt: Das Edith-Stein-Haus wird zum 30. Juni 2021 für immer geschlossen. Das teilte das Erzbistum Hamburg am Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.