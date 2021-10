Stadtentwicklung Parchim : Diskussion um Handbuch für einheitliche Rad- und Fußwege

Für die Altstadt in Parchim gibt es schon einen Leitfaden. Darin ist geregelt, wie die Gebäude auszusehen haben. Nun gibt es den Vorschlag, das Konzept auch auf Rad- und Fußwege zu übertragen.

Parchim | Es gibt sie in Rot, in Grau oder auch in Gelb, mit Kopfstein oder Pflastersteinen verlegt. Die Rede ist von Fuß- und Radwegen. In Parchim gibt es die verschiedensten Sorten und Arten. Wenn es nach Stadtvertreter André Pinnau (SPD) geht, soll sich das in Zukunft ändern und die Wege ein einheitliches Aussehen und Muster bekommen. André Pinnau schlug ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.