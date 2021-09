Besondere Ferienwohnung in Goldenbow : Silke Fette und Peter Märzke bieten Urlaubern Platz in der Holländermühle

Das Paar aus Parchim hat sich mit dem Kauf des Wahrzeichens in Goldenbow bei Friedrichsruhe einen Traum erfüllt. Einst wurden hier Roggen und Weizen gemahlen, nun reisen Feriengäste auch aus Australien und Kanada an.

Goldenbow | Hoch ragt die Goldenbower Mühle ganz allein auf dem Hügel am Feldrand. Im Inneren, inmitten des achteckigen, mit Couchen, Holzschränken und einer Küche eingerichteten Raumes, macht sich Peter Märzke bereit zum Putzen. Die Straßenschuhe bleiben also bitte angezogen, denn „gewischt ist noch nicht“, so Märzke. Gerade sind die Feriengäste abgereist, di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.