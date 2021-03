Parchimer Spielplätze : Kinder in Kiekindemark entern ihr neues Spielparadies

Neue Anlagen für Kletterer, Grillplatz und mehr Grün: Spielplatz in Kiekindemark wird zum Treff für alle Generationen

Parchim | Fritz (3) und sein großer Bruder Max (6) auf "Bergtour" in Kiekindemark. Seit der Hügel auf dem Spielplatz des Parchimer Ortsteiles mit einer Palisadeneinfassung und einem Kletternetz für den Aufstieg neu gestaltet wurde, steht die Anlage noch höher in der Gunst der beiden Kinder. Die Jungs aus Möderitz gehen in den Waldkindergarten der Lewitz-Werk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.