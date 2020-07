Domsühl : Pingelhof eröffnet nach Corona-Schließung neu

Die Pandemien der Geschichte zogen am Pingelhof vorbei, erst Corona schloss das Agrarmuseum. Nun geht es wieder los.

von Armin Kung

26. Juli 2020, 13:37 Uhr

Domsühl | Mitten auf der grünen Wiese des Pingelhofs steht ein runder Tisch, der mit einer Glasscheibe abgedeckt ist. Die Tischplatte ist eigentlich eine dicke Baumscheibe, auf denen deutlich die Jahresringe zu erkennen sind. An jedem Jahresring ist ein silbernes Schild angebracht, winzig klein, aber mit großem Inhalt. Auf einem Schildchen steht "1847 Desinfektion", auf einem anderen "1886 Tollwutimpfung" und einem Dritten: "1918 Spanische Grippe". Schnell wird deutlich, dass der Tisch kein Möbelstück ist, sondern eine eine Chronik historischer Ereignisse. Museumsleiterin Kerstin Zimmermann stützt sich mit beiden Händen auf die Glasplatte und sagt:

"Vor Corona hatten viele Menschen die Spanische Grippe vergessen, und die 40 Millionen Toten". Museumsleiterin Kerstin Zimmermann





Alle Pandemien der Weltgeschichte zogen an diesem mecklenburgischen Bauernhof vorbei. Über Jahrhunderte lebten hier neun Generationen der Bauernfamilie Pingel. Erna, die letzte Pingel, starb 1984. Fünf Jahre später wurde der Pingelhof als Museum eröffnet. Erst wegen Corona kehrte Ruhe ein.

Hintergrund Große Pandemien in der Zeit der Familie Pingel (1607-1984) 1708–14 Pest in Nord- und Osteuropa

in Nord- und Osteuropa 1831 Cholera in Berlin und preußische Provinzen

in Berlin und preußische Provinzen 1870-71 Pocken in ganz Europa

in ganz Europa 1918–20 Spanische Grippe weltweit





Höhepunkte des Jahres abgesagt

Seit vergangenem Montag hat der Hof im Domsühler Ortsteil Alt Damerow wieder geöffnet. 2020 wird dennoch anders werden als die die vergangenen Jahre. Nicht nur Tagesbesucher gehörten zu den regelmäßigen Gästen des Hofes. Auch Schulklassen lernten hier mecklenburgisches Bauernleben kennen. Die Kinder stießen mit eigenen Händen Butter. Beim Schlachtefest standen die Menschen Schlange, um etwas von den duftenden Schweinehälften abzubekommen. Ernte- und Schlachtefest gehören zu den Höhepunkten das Jahres. "Wir haben aber für den Rest des Jahres vorsichtshalber alles abgesagt", sagt Kerstin Zimmermann.

Museum unter freiem Himmel

Dennoch geht es langsam wieder voran. Das Freilichtmuseum bietet ideale Bedingungen, um Abstand zu halten und trotzdem ein paar schöne Stunden zu verbringen. Das Gelände ist weitläufig. Nur im Bauernhaus, dem ehemaligen Wohnhaus der Pingels, gilt Maskenpflicht und Abstandsregel. Schon in der ersten Woche kamen die Ausflügler zu Besuch.

Armin Kung





Wie auch Sabine und Volker Bartel an diesem Tag. Das Ehepaar aus Plate war in Parchim unterwegs und hielt bewusst am Pingelhof. "Mich fasziniert einfach der Einblick in das frühere Leben der Bauern", sagt Volker Bartel während er an seiner Maske zupft.

Über die Gäste freut sich Kerstin Zimmermann sichtlich. Sie lächelt stetig und wirkt entspannt, trotz dieser besonderen Zeit. Das liegt auch an ihrem Wissen über des Leben der Familie Pingel:

Der Pingelhof muss jetzt ein Jahr die Zähne zusammenbeißen. Aber im Vergleich zu den Pingels geht es uns gut. Ein schlechtes Jahr bei den Pingels bedeutete, sie hatten ein Jahr wenig zu essen. Museumsleiterin Kerstin Zimmermann