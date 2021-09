650 Jahre Dargelütz : Dargelützer holen Jubiläumsveranstaltungen zum Dorfgeburtstag nach

Die Coronapandemie vermasselte den Einwohnern von Dargelütz 2020 zwar die 650-Jahrfeier. Einige Termine lassen sich aber auch nachholen. Am 26. September wird zur Kaffeetafel mit Theater eingeladen.

Dargelütz | Die Corona-Pandemie verdarb den Dargelützern im vergangenen Jahr zwar die große Feier zum 650. Dorfgeburtstag. Doch einfach so ad acta legen wollen die Einwohner des Parchimer Ortsteiles das Jubiläum nicht. Am 26. September lädt der Dorfclub als federführender Verein in Dargelütz zu einer etwas anderen Geschichtsstunde ein. Sie beginnt um 14.30 Uhr mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.