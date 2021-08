MV kann schwimmen : DRK startet weitere Schwimmkurse in Parchim und Plau am See

In der Badeanstalt am Wockersee geht es am 16. August los. Der Unterricht findet hier nachmittags nach der Schule statt. Im Plauer Strandbad sind hingegen Termine an zwei Wochenenden im August geplant.

Parchim / Plau am See | Der Parchimer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes macht seine Ankündigung wahr, den Schwimmunterricht auch nach den Sommerferien anzubieten. Am 16. August startet in der Badeanstalt am Wockersee in Parchim ein weiterer Kurs. Die Unterrichtszeiten wurden so gelegt, dass sie nicht mit dem Stundenplan in der Schule kollidieren und möglichst auch die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.