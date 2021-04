Fairer Handel in Parchim : Coronagerechte Fotoausstellung lädt zum Stadtspaziergang ein

Seit einem Jahr ist Parchim Fairhandelsstadt, das Siegel muss verteidigt werden

Parchim | Am 21. Januar 2020 wurde Parchim die 666. Fairhandels-Stadt in Deutschland. Dann kam Corona und das Thema geriet in den Hintergrund. Zugleich wurde die Werbung um mehr Unternehmen, die sich den Prinzipien des fairen Handels verschreiben wollen, deutlich schwieriger, Projekte mussten ausfallen. Schwierige Titelverteidigung „Fairtrade-Stadt“ in Coron...

