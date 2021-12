Kliniken Parchim, Plau am See : Corona-Situation bei Asklepios und MediClin unter Kontrolle

Die Krankenhäuser in der Region sind gut vorbereitet für die vierte Corona-Welle. Zahl der Covid-19-Patienten eher mäßig. Regulärer Betrieb läuft weitestgehend weiter, nur lange planbare Operationen abgesagt.

Parchim, Plau am See | Die Asklepios-Klinik in Parchim und das MediClin-Krankenhaus in Plau am See sind derzeit nicht überlastet mit Covid-19-Patienten. Das haben Nachfragen unserer Redaktion ergeben. Regulärer Klinikbetrieb geht weiter „Wir haben auf unserer Isolierstation 12 Betten und sind jederzeit bereit, die Kapazität zu erweitern“, erklärte Juliane Domke, Klini...

