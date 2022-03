Corona-Lockerungen MV : Kulturministerin eröffnet endlich wieder Ausstellung in Parchim

Die Schau mit Werken von Winfried Wolk in der Parchimer Galerie ebe war der erste Termin von Bettina Martin, seitdem die neuen Corona-Regeln am Freitag in Kraft getreten sind.

Parchim | Das hat Winfried Wolk noch nicht erleb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.