Ludwigslust-Parchim : Corona-Lage hat sich an den Schulen im Landkreis beruhigt

Nur noch ein Corona-Fall in den Bildungseinrichtungen, zwei in Kitas. Wegen der Infektionsfälle kurz nach Schuljahresbeginn mussten 189 Menschen in Quarantäne. Gesundheitsamt entscheidet darüber individuell

Parchim | Aktuell gibt es nur einen Corona-Fall an den Schulen im Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei Infizierte in Kitas. Das erklärte Amtsärztin Dr. Ute Siering auf Anfrage. Von dem einen Fall sei ein Gymnasium betroffen, welches genau, dazu gab sie keine Auskunft. Situation war zu Schuljahresbeginn schwieriger „Die Corona-Lage hat sich inzwisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.