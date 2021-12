Corona in Parchim : Club am Südring betreut beim Homeschooling

Am Montag und Dienstag vor den Weihnachtsferien findet kein Präsenzunterricht statt. Stattdessen bekommen die Kinder ein Aufgabenpaket mit nach Hause. Das Mehrgenerationenhaus in Parchim steht Familien zur Seite.

Parchim | Obwohl die Weihnachtsferien erst am 22. Dezember beginnen, haben Schüler am Montag und Dienstag davor bereits keinen Präsenzunterricht mehr. Auf die faule Haut legen dürfen sich Kinder und Jugendliche an diesen beiden Tagen aber nicht. Sie werden mit Schulaufgaben versorgt. Bitte vorher anmelden Das Mehrgenerationenhaus „Club am Südring“ in Parc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.