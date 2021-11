Circus Huberti in Parchim : Familie Huppertz bietet im warmen Zirkuszelt eine Auszeit vom Alltag

Ein kleines Unternehmen trotzt der Corona-Zeit mit all seiner Liebe zum Beruf. Bis 6. Dezember ist der Circus Huberti täglich in Parchim zu erleben.

Parchim | Der November zeigte auf den letzten Metern noch einmal sein wahres Gesicht: Schneidender Wind, Regen am laufenden Band, Kälte kriecht bis in die Knochen. Wahrlich kein Zeltwetter. Außer man geht in den Zirkus, der gerade seine Zelte auf dem Martinimarkt-Festplatz in Parchim aufgeschlagen hat. Wer die Spielstätte des „Circus Huberti“ betritt, erlebt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.