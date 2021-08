Musik in Plau am See : Pianistinnen begeisterten bei ausverkauftem Konzert

Viel Beifall für vierhändiges Klavierspiel in der Plauer Marienkirche

Plau am See | Bei einem der Musiksommerkonzerte waren am Mittwoch in der neu renovierten Plauer Marienkirche zwei Musikerinnen aus der unmittelbaren Umgebung zu bewundern. Mit ungeheurem Schwung und grenzenloser Spielfreude entlockten die beiden Künstlerinnen Christiane Klonz und Katharina Rau mit ihren 20 Fingern dem Blüthner-Flügel Großartiges. Die Pianistin u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.