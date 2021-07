Jochmann Event Service in Parchim : Chef macht Versprechen wahr und gibt seinem Azubi einen festen Job

Björn Rogmann aus Parchim absolvierte mitten in der Coronazeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Sein Chef stellte ihm einen festen Job in Aussicht und hat Wort gehalten.

Parchim | Daniel Jochmann hielt Wort: Sein ehemaliger Auszubildender Björn Rogmann ist jetzt bei ihm als Fachkraft für Veranstaltungstechnik angestellt. Am 23. Juni verteidigte er erfolgreich seine praktische Arbeit. An diesem Tag trennte ihn nur noch eine einzige Prüfung von dem ersehnten Arbeitsvertrag. Der lag bereits unterschriftsreif in der Schublade des F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.