Bürgermeisterwahl in Parchim : Kandidaten Dirk Flörke und Sebastian Langer stehen zum Ehrenamt

Am 24. April ist Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt. In der großen Runde des Ehrenamtes im Zinnhaus standen sich die beide Kandidaten erstmals im Duell gegenüber.

Parchim | So viel vorweg: Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 24. April in Parchim bekennen sich beide zu einer vielfältigen Vereinslandschaft in der Kreisstadt und betrachten die Unterstützung des Ehrenamtes als unverzichtbare freiwillige Aufgabe der Stadt. Das bekräftigten sowohl Amtsinhaber Dirk Flörke von der CDU als auch sein Herausforderer,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.