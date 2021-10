Fest für Kinder : Buchladen reingelesen lädt zur Halloweensause

Der Buchladen reingelesen in Parchim beschwört am Wochenende Geister und Hexen herauf. Für sie gibt es dann beim Halloweenfest Süßes oder Saures.

Parchim | Gruselig wird es an diesem Sonnabend im Buchladen reingelesen in Parchim. Dann gibt es dort nämlich zum ersten Mal ein Halloweenfest. „Alle Kinder, die verkleidet kommen, erhalten etwas Süßes oder Saures“, sagt Inhaber Tilo Tambach. „Wir wollen mit der Aktion erreichen, dass die Kinder nicht nur an der Tür stehen und klingeln, wie es bei dem Brauch üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.