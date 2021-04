Bombenentschärfung in Parchim : Diese Straßen müssen Sonntag gesperrt werden

In Parchim wird ein Blindgänger entschärft. Das zieht auch Sperrungen von Straßen, Geh- und Radwegen nach sich.

Parchim | Einsatz des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag in Parchim: In der Regimentsvorstadt wird ein Bombenblindgänger entschärft. Dazu müssen eine Reihe von Straßen, Rad- und Gehwegen rund um den 300-Meter-Sicherheitskreis gesperrt werden. Die Sperrungen gelten ab 9 Uhr und können sich bis 18 Uhr hinziehen. Im Wesentlichen betriff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.