Müll illegal bei Mestlin entsorgt : Blaue Säcke mit Windeln landen in der Natur

Ein Unbekannter hat stinkenden Unrat an der Verbindungsstraße von Mestlin in Richtung Groß Niendorf abgelegt. Die Gemeinde sucht nun nach dem Verursacher.

Mestlin | Die Gemeindearbeiter in den Kommunen können sich sicher nicht beklagen über mangelnde Arbeit. Oft sind es aber auch Aufgaben, die eigentlich nicht zu ihrer alltäglichen Arbeit gehören. So müssen sie unter anderem auch den Müll wegräumen, den andere Mitmenschen achtlos in der Natur hinterlassen und diese dadurch verschandeln. Doch was Ronny Sagurna,...

